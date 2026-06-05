Italiano è arrivato a Istanbul | Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura È un momento molto emozionante per me

Un calciatore italiano è arrivato a Istanbul e ha dichiarato di essere entusiasta di iniziare questa nuova avventura, definendola un momento molto emozionante.

Italiano: «Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. È un momento molto emozionante per me». Le sue dichiarazioni. Vincenzo Italiano è ormai a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Be?ikta?. Il tecnico, reduce dall’esperienza al Bologna, è atterrato in questi minuti a Istanbul, accolto da grande attesa e curiosità per il suo imminente insediamento sulla panchina bianconera. Visibilmente emozionato, Italiano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da futuro allenatore del club turco, lasciando trasparire entusiasmo e determinazione per la nuova avventura che sta per iniziare. Le sue parole: Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo PAROLE – « Ringrazio tutti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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