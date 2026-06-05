Vincenzo Italiano verso il Besiktas | accordo totale oggi l’arrivo a Istanbul Biennale da 12 milioni

Da calcionews24.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vincenzo Italiano firma con il Besiktas e arriverà oggi a Istanbul alle 15. L’accordo tra le parti è stato definito, con un contratto biennale da 12 milioni di euro. Il tecnico italiano lascia la squadra precedente per intraprendere questa nuova esperienza in Turchia. Nessuna altra informazione sul trasferimento o dettagli contrattuali. Tra le firme ufficiali e l’arrivo in città, la sua partenza dal precedente club è stata confermata.

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Firme arrivate, il tecnico Vincenzo Italiano pronto a iniziare la sua nuova avventura in Turchia: a Istanbul oggi alle 15. È ormai tutto definito per il trasferimento di Vincenzo Italiano sulla panchina del Be?ikta?. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sono già arrivate le firme sul contratto preliminare che sancisce l’intesa tra l’allenatore italiano e il club turco, un passaggio decisivo che avvicina ulteriormente l’annuncio ufficiale. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A L’operazione prevede un importante investimento da parte della società di Istanbul. Italiano percepirà complessivamente 12 milioni di euro netti nell’arco di due stagioni, confermando la volontà del Be?ikta? di affidargli un progetto tecnico ambizioso e di lungo periodo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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