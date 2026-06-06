Giovedì 11 giugno alle 17, si tiene un talk tra il teatro e la moda, con una figura nota per la carriera operistica. L'evento si svolge dopo il grande successo della mostra intitolata “Una storia italiana di moda e motori”, aperta nella chiesa di San Carlo a Modena, che ha registrato quasi 9 mila visitatori da quando è stata inaugurata. La discussione include ricordi e abiti speciali legati al mondo dello spettacolo e della moda.

Dopo lo straordinario successo della mostra ’Una storia italiana di moda e motori ’, allestita presso la Chiesa di San Carlo a Modena (via San Carlo 7) che dalla sua apertura per Motor Valley ha già contato quasi 9 mila presenze, giovedì 11 giugno alle ore 17.30 si terrà il talk ’ Moda e Teatro ’, un appuntamento di grande valore culturale dedicato all’incontro tra alta moda, musica e spettacolo. Protagonista dell’evento sarà il celebre soprano Raina Kabaivanska, che dialogherà con il giornalista Ettore Tazzioli ripercorrendo una delle collaborazioni più significative della sua straordinaria carriera artistica: quella con lo stilista Roberto Capucci, maestro indiscusso dell’ alta moda italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il teatro incontra la moda, un talk con Kabaivanska tra ricordi e abiti speciali

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