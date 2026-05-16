Il Teatro Rifredi ospiterà un evento intitolato “Talk Show Polaroid” con Cecilia Sala, organizzato dalla compagnia Sotterraneo. La compagnia festeggia i vent’anni di attività e ha avviato una collaborazione con il Teatro della Toscana. L’appuntamento si inserisce in una serie di iniziative per celebrare il traguardo raggiunto, coinvolgendo artisti e realtà teatrali della regione. L’evento sarà ospitato nel teatro e vedrà la partecipazione della giornalista Cecilia Sala.

FIRENZE – La compagnia Sotterraneo ha compiuto 20 anni e, per l’occasione, ha avviato una collaborazione col Teatro della Toscana. Così al Nuovo Rifredi Scena Aperta domani, 17 maggio 2026 alle 21 arriva Talk Show Polaroid con la giornalista Cecilia Sala, versione inedita del formato talk, ibrido fra divulgazione e spettacolo dal vivo, che Sotterraneo pratica da anni. Il 22 e 23 maggio, sempre alle 21, spazio a DJ Show, performance che mixa teatro e DJ-set. Talk Show Polaroid è due chiacchiere in pubblico, con rigore, ma anche con autoironia, un po’ talk ragionato e un po’ show divertito, un’ora di palestra culturale per mantenerci allenati alla complessità. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Teatro Rifredi: Sotterraneo incontra Cecilia Sala nel “Talk Show Polaroid”

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