Il 5 e il 6 giugno si svolgeranno al Teatro Franco Parenti eventi con interviste, dibattiti e talk con esperti italiani e internazionali. In concomitanza, sono previste due edizioni speciali del Corriere della Sera, in edicola il 3 e il 5 giugno. L’obiettivo degli incontri è affrontare temi come ambiente, innovazione, inclusione e cambiamento, con un focus su come migliorare la qualità della vita senza danneggiare il futuro.

T re giorni per parlare di ambiente, innovazione, inclusione e cambiamento. Ma soprattutto per capire come vivere meglio, oggi, senza compromettere il domani. Torna a Milano “ Pianeta 2030 – Il Festival”, l’appuntamento promosso dal Corriere della Sera dedicato ai temi della sostenibilità e della transizione ecologica, in programma dal 3 al 5 giugno al Teatro Franco Parenti di Milano. Mangiare sostenibile: 6 mosse facili per prendersi cura di sé e del pianeta X Non solo un festival, ma un grande laboratorio di idee aperto alla città, dove esperti, scienziati, imprenditori, istituzioni, artisti e giovani generazioni si incontrano per riflettere sulle sfide più urgenti del nostro tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Appuntamento il 5 e 6 giugno con interviste, dibattiti e talk con esperti italiani e internazionali al Teatro Franco Parenti. E in edicola il 3 e il 5 con due edizioni speciali del Corriere della Sera

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