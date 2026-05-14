Usa si dimette il capo della Border Patrol Michael Banks
Il capo della Border Patrol statunitense ha annunciato le proprie dimissioni con effetto immediato, diventando l'ultimo alto funzionario dell'Immigrazione a lasciare il Dipartimento per la Sicurezza interna dall'insediamento del nuovo segretario. La decisione è stata comunicata in un momento in cui si registrano cambiamenti all'interno dell'organizzazione e si verificano diverse uscite di figure di rilievo nel settore della sicurezza e dell'immigrazione. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali e ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori.
(Adnkronos) – Il capo della Border Patrol statunitense, Michael Banks, ha annunciato le proprie dimissioni con effetto immediato, diventando l'ultimo alto funzionario dell'Immigrazione a lasciare il Dipartimento per la Sicurezza interna (DhsS) dall'arrivo del nuovo segretario, Markwayne Mullin. In una dichiarazione alla Cnn, Banks si è detto "orgoglioso" del lavoro svolto alla guida della Border Patrol,. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
BREAKING: Border Patrol chief resigns effective immediately
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