Usa si dimette il capo della Border Patrol Michael Banks

Il capo della Border Patrol statunitense ha annunciato le proprie dimissioni con effetto immediato, diventando l'ultimo alto funzionario dell'Immigrazione a lasciare il Dipartimento per la Sicurezza interna dall'insediamento del nuovo segretario. La decisione è stata comunicata in un momento in cui si registrano cambiamenti all'interno dell'organizzazione e si verificano diverse uscite di figure di rilievo nel settore della sicurezza e dell'immigrazione. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali e ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori.

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