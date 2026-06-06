Il sandalo ventilato l’ultima invenzione contro l’estate torrida

Un nuovo sandalo ventilato chiamato «Climasandal» è stato brevettato da Geox. La scarpa utilizza una tecnologia che permette ai piedi di rimanere freschi durante le giornate calde. Il prodotto, già disponibile sul mercato, punta a offrire sollievo nei mesi estivi più toridi. La scarpa è stata ideata per garantire maggiore ventilazione rispetto ai modelli tradizionali. Il brevetto è stato registrato in tutto il mondo.

Si chiama «Climasandal» e nel nome c'è già tutta la rivoluzione che Geox ha brevettato (in tutto il mondo) per combattere le estati torride, tenendo i piedi al fresco. Un modello per lui e due per lei, il nuovo sandalo sfrutta un tecnologia inedita (Ventilated Cushioning System). Come? Con un sistema capace di generare aria sfruttando il naturale movimento del piede. Il risultato è un impianto di ventilazione nella suola del sandalo. Niente sensori, nessuna batteria, soltanto ingegneria applicata, frutto del lavoro di una squadra di giovani, capitanati dal responsabile del progetto Ivano Barbiero. «Abbiamo insegnato loro la capacità di guardare la realtà del benessere, di capire i bisogni delle persone e distinguere ciò che conta davvero da ciò che è superfluo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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