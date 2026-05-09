Aprile 2026 si è classificato come il terzo mese più caldo di sempre a livello mondiale, condividendo questa posizione con il 2016 e il 2020. La presenza di un episodio di El Niño preannuncia un’estate caratterizzata da temperature elevate e condizioni di instabilità climatica. Questi dati si basano su rilevazioni ufficiali di temperature globali e indicano un andamento climatico in evoluzione.

Quello del 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato a livello globale, a pari merito con il 2016 e il 2020. Prima il record era stato dell’aprile 2024, seguito da quello del 2025. È la prima volta nella storia delle rilevazioni che tre aprili consecutivi occupano i primi tre posti della classifica delle temperature. Lo certifica il bollettino mensile del Copernicus Climate Change Service (C3S), il servizio meteo-climatico dell’Unione europea, basandosi sui dati del dataset ERA5, la ricostruzione climatica più completa a disposizione della comunità scientifica. Punto di non ritorno a 1,5 °C. La temperatura media dell’aria superficiale ad aprile 2026 è stata di 14,89 °C, cioè 0,52 °C al di sopra della media del trentennio di riferimento (1991-2020).🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aprile 2026 è stato il terzo più caldo di sempre, con El Niño l’estate sarà torrida

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