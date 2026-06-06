Durante l'estate 2026, l'alimentazione continua a essere al centro dell'attenzione, con un ruolo crescente nei consumi quotidiani. Le scelte alimentari si sono evolute rispetto agli anni precedenti, riflettendo cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e nelle tendenze di mercato. La stagione calda vede un aumento di prodotti freschi e sostenibili, mentre le aziende del settore introducono nuove linee di prodotti con caratteristiche innovative.

Food protagonista anche nella summer season 2026: che ruolo avrà l‘alimentazione in questa calda stagione estiva 2026? Ebbene sì, come più volte accennato qui nel nostro blog, il 2026 in linea generale ha segnato una svolta epocale per il settore food. Eh già, nuovi modelli produttivi, tecnologie intelligenti (spesso all’insegna dell’AI ovvero Artificial Ingelligence) e una sensibilità etica sempre più forte stanno ridisegnando ciò che mangiamo. E, soprattutto, come lo mangiamo. Il risultato è un ecosistema gastronomico più consapevole, sostenibile e orientato alla qualità reale e non a semplici concetti astratti. Ma andiamo per ordine. La crescita delle proteine plant-based (spesso si parla anche del concetto chiave di bio-based) continua a ritmo serrato. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Il ruolo dell’alimentazione nel 2026: come cambia il pianeta food

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