Green Food Week | le mense di Ateneo partecipano alla settimana dell' alimentazione sana sostenibile e consapevole

Durante la Green Food Week, le mense universitarie della regione partecipano a un’iniziativa dedicata all’alimentazione sana, sostenibile e consapevole. L’Azienda per il diritto allo studio universitario aderisce alla manifestazione promossa dall’associazione Foodinsider, che mira a promuovere pratiche alimentari attente alla salute e all’ambiente. L’evento coinvolge diverse strutture che offrono pasti con particolare attenzione alla qualità e alla sostenibilità.

Anche l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione CampaniaAdisurc aderisce alla Green Food Week, iniziativa promossa dall’associazione Foodinsider, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere un’alimentazione consapevole, capace di apportare benefici sia alla salute sia.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Pasta alle lenticchie e burger vegetale, Cesena sposa la Green Food Week: le mense scolastiche puntano su legumi e prodotti localiA Cesena l’attenzione verso la qualità e la sostenibilità delle mense scolastiche è sempre alta.

Green food week 2026, anche nelle Marche l'iniziativa nazionale per promuovere nelle mense scelte alimentari sostenibiliJESI - Anche la città di Jesi - tramite il servizio di refezione scolastica gestito dalla JesiServizi - partecipa alla Green Food Week 2026 (13-17...