Il ciclista Almeida è stato escluso dal Giro d'Italia 2026, dopo aver inizialmente mostrato interesse a parteciparvi. La sua presenza non sarà prevista nel percorso ufficiale annunciato oggi. Almeida, che ha corso in passato in diverse competizioni di alto livello, non prenderà parte alla corsa italiana quest'anno. La sua assenza è stata confermata attraverso comunicazioni ufficiali degli organizzatori.

Roma, 5 giugno 2026 - Il suo nome era inizialmente in lizza per disputare il Giro d'Italia 2026, ma poi una mai meglio precisata infezione virale lo ha tolto di mezzo dalla startlist della UAE Team Emirates-XRG, che avrebbe subito un altro duro colpo già nella tappa 2, con i ritiri in contemporanea di Adam Yates, Jay Vine e Marc Soler: Joao Almeida rientrerà in gruppo per il Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026 (l'ex Giro del Delfinato ) ma non lo farà mettendo nel mirino il Tour de France 2026, bensì rimandando l'appuntamento con il primo Grande Giro stagionale con la Vuelta 2026. Le dichiarazioni di Almeida. A confermare quella che è una scelta presa in prima persona, forse più un'esigenza visto quanto vissuto, è proprio lo stesso portoghese ai microfoni di O Jogo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ritorno di Almeida. Ma non per il Tour de France 2026

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Non siamo pronti | Chiacchiere pre gara: Tour Auvergne - Rhône-Alpes

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