Matteo Trentin si prepara a tornare alle corse dopo quasi due mesi di inattività, interrotta durante il Giro delle Fiandre 2026. Il ciclista ha annunciato di sperare di partecipare al prossimo Tour de France, sottolineando la sua volontà di riprendere l’attività agonistica. La sua stagione si era conclusa prematuramente a causa di un infortunio, che lo aveva costretto a sospendere gli allenamenti e le gare.

Roma, 2 giugno 2026 - Quasi 2 mesi di stop forzato prima dell'imminente grande ritorno: la stagione di Matteo Trentin è si interrotta sul più bello al Giro delle Fiandre 2026. Quasi un'era geologica fa ora che alle spalle è stato già lasciato il primo Grande Giro dell'anno. Ora il calvario del portacolori della Tudor Pro Cycling Team sta per finire, ma prima, quasi a voler davvero archiviare il tutto, è meglio risolvere un ultimo sguardo indietro. Le dichiarazioni di Trentin Era il 5 aprile e Trentin cadde rovinosamente per schivare una serie di corridori davanti a sé, riportando la frattura della clavicola e di tre costole.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ritorno di Matteo Trentin: "Spero di essere al via del Tour de France"

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