Il 2026 è l’anno di Barcellona in festa per Gaudì e Tour de France

Il 2026 si preannuncia come un anno speciale per la città di Barcellona, che ospiterà eventi di grande rilievo. La Sagrada Familia sarà completata dopo decenni di lavori, mentre si terrà la messa del Papa nella città. Inoltre, la Grande Boucle partirà da Barcellona, portando migliaia di appassionati e spettatori. Questi eventi segnano un momento di grande fermento culturale e sportivo per la località catalana.

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La capitale catalana si appresta infatti a indossare l’abito delle grandi occasioni per un doppio appuntamento che la vedrà protagonista assoluta sulla scena mondiale: il centenario della morte di Antoni Gaudí e la storica partenza del Tour de France. Il 2026 non sarà solo una ricorrenza sul calendario, ma il momento in cui la profezia di pietra (la Sagrada Familia) di Gaudí troverà il suo compimento più alto. Designata dall’UNESCO come Capitale Mondiale dell’Architettura, Barcellona celebrerà l'architetto che ne ha forgiato l'identità con l'ultimazione della Torre di Gesù Cristo. Con i suoi 172,5 metri, questa guglia renderà finalmente la Sagrada Família l’edificio religioso più alto d’Europa, chiudendo un cerchio aperto oltre un secolo fa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il 2026 è l’anno di Barcellona in festa per Gaudì e Tour de France ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video What's Happening in Barcelona in 2026 Sullo stesso argomento Tour de France 2026, Vingegaard sfida Pogacar: "Quest'anno tocca a me"Roma, 25 aprile 2026 - All'appuntamento più atteso della stagione manca ancora tanto e, da qui a luglio, nel giro di poche settimane dovrà affrontare... LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Tadej Pogacar inizia a preparare il Tour de FranceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del prologo della Tour de... UFFICIALE: Sono appena state pubblicate le nuove maglie del Tour de France 2026 per il Team Visma | Noleggia una bici reddit Blockhaus loves Jai Hindley… and the feeling is mutual. Two Giro stage wins (one in Blockhaus) already for the 2022 Giro d’Italia champion Il Blockhaus è una delle sue salite preferite e di tappe al Giro ne ha già vinte due (una proprio sul blockhaus). È l x.com C’è la peste suina africana: cambio di percorso al Tour de France! La novità per il pubblicoIl Tour de France 2026 subirà un'importante modifica di percorso: la seconda tappa non transiterà da Collserola, la catena montuosa che separa Barcellona ... oasport.it Seixas al Tour de France 2026, Indurain sta con Hinault: Forse è prestoL'ex fuoriclasse spagnolo, vincitore di 5 Grande Boucle di fila, sposa la linea della prudenza: Oggi si arriva su certi palcoscenici prima rispetto al passato ... msn.com