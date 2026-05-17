Il 2026 è l’anno di Barcellona in festa per Gaudì e Tour de France

Da laverita.info 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2026 si preannuncia come un anno speciale per la città di Barcellona, che ospiterà eventi di grande rilievo. La Sagrada Familia sarà completata dopo decenni di lavori, mentre si terrà la messa del Papa nella città. Inoltre, la Grande Boucle partirà da Barcellona, portando migliaia di appassionati e spettatori. Questi eventi segnano un momento di grande fermento culturale e sportivo per la località catalana.

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La capitale catalana si appresta infatti a indossare l’abito delle grandi occasioni per un doppio appuntamento che la vedrà protagonista assoluta sulla scena mondiale: il centenario della morte di Antoni Gaudí e la storica partenza del Tour de France. Il 2026 non sarà solo una ricorrenza sul calendario, ma il momento in cui la profezia di pietra (la Sagrada Familia) di Gaudí troverà il suo compimento più alto. Designata dall’UNESCO come Capitale Mondiale dell’Architettura, Barcellona celebrerà l'architetto che ne ha forgiato l'identità con l'ultimazione della Torre di Gesù Cristo. Con i suoi 172,5 metri, questa guglia renderà finalmente la Sagrada Família l’edificio religioso più alto d’Europa, chiudendo un cerchio aperto oltre un secolo fa. 🔗 Leggi su Laverita.info

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