il racconto del comandante provinciale dei vigili del fuoco video

Notizia in breve

Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco ha riferito che il team è intervenuto alle 5:40. Durante le operazioni di soccorso, sono state estratte dalle macerie una persona deceduta e alcuni feriti. Il personale continua a lavorare sul luogo dell’incidente. Sono stati utilizzati mezzi e attrezzature specifiche per le ricerche e il recupero delle vittime. La situazione rimane sotto controllo mentre si prosegue con le operazioni di soccorso.