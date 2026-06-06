Il racconto del comandante provinciale dei Vigili del fuoco Video

Da ilrestodelcarlino.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco ha riferito che il team è intervenuto alle 5:40. Durante le operazioni di soccorso, sono state estratte dalle macerie una persona deceduta e alcuni feriti. Il personale continua a lavorare sul luogo dell’incidente. Sono stati utilizzati mezzi e attrezzature specifiche per le ricerche e il recupero delle vittime. La situazione rimane sotto controllo mentre si prosegue con le operazioni di soccorso.

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"Siamo al lavoro dalle 5,40: abbiamo estratto dalle macerie una persona deceduta e i feriti. Ancora una dispersa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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