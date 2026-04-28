Un giovane comandante dei Vigili del Fuoco è deceduto a Meano nella giornata del 27 aprile. La notizia ha portato alla cancellazione dell'incontro ambientale programmato per il giorno successivo dal Comune di Trento. La scomparsa di Martino Debiasi ha suscitato grande dispiacere nella comunità locale. La sua morte rappresenta una perdita improvvisa per il corpo dei Vigili del Fuoco e per tutti coloro che lo conoscevano.

? Cosa sapere Martino Debiasi, comandante dei Vigili del Fuoco, muore a Meano il 27 aprile.. Il Comune di Trento annulla l'incontro ambientale previsto per martedì 28 aprile.. Il tragico incidente avvenuto a Camparta Bassa di Meano nella giornata di lunedì 27 aprile ha strappato la vita a Martino Debiasi, un giovane di 29 anni che stava lavorando nei campi quando il suo trattore si è ribaltato. Il violento evento, le cui dinamiche sono oggetto di accertamenti per stabilire con precisione le responsabilità, ha provocato la morte del ragazzo nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarlo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Meano: muore il giovane comandante dei Vigili del Fuoco

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