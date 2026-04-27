A Meano, in provincia di Trento, si è verificato un incidente che ha causato la morte di Martino Debiasi, comandante dei vigili del fuoco volontari del paese. La comunità locale si è riunita per esprimere il suo cordoglio, mentre il sindaco ha annunciato ufficialmente la perdita. Debiasi è deceduto durante un evento accaduto nella campagna di sua proprietà, un luogo che conosceva bene e curava con dedizione.

Profondo cordoglio nella comunità di Meano per la morte di Martino Debiasi, comandante dei vigili del fuoco volontari del paese, rimasto vittima di un tragico incidente avvenuto nella campagna che amava e coltivava con passione. A nome della Giunta e dell’intera Amministrazione comunale di Trento, il sindaco Franco Ianeselli ha espresso vicinanza e dolore per la scomparsa improvvisa, ricordando una figura molto stimata e profondamente radicata nel territorio. “Non si trovano le parole in momenti come questo – ha dichiarato il sindaco durante la conferenza stampa post Giunta, dove la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno – si avverte solo un enorme senso di ingiustizia e un vuoto incolmabile”.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trento. Tragedia a Meano, morto il comandante dei Vigili del Fuoco volontari Martino Debiasi. Il cordoglio del sindaco Ianeselli

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