Un ex portiere brasiliano è coinvolto in un caso giudiziario riguardante il mancato riconoscimento di un figlio nato da una relazione con un’attrice. Secondo le accuse, avrebbe nascosto il bambino e successivamente fatto sparire il corpo, che sarebbe stato lasciato in pasto ai cani. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, con dettagli legati alla scomparsa e alla gestione della vicenda familiare. Le indagini sono in corso e il procedimento legale è in fase di sviluppo.

I portieri, si sa, sono un po’ pazzi. E di uscite sbagliate, prima o poi, ne fanno. Se poi ci pensate bene, la porta vista da dietro sembra una cella: la rete, i pali e la traversa, un uomo all’interno che, solo, osserva il mondo fuori. I portieri sono un po’ pazzi, ok, ma Bruno Fernandes de Souza è andato molto oltre, oltrepassando la metaforica linea gialla che divide la stabilità e la solidità mentale dal viaggio allucinante verso la follia, dove ogni stazione porta sempre più in là, verso il male. La sua storia è veramente impressionante, un unicum nel mondo di mezzo fra sport e criminalità. Perché Bruno è l’esempio di come volare troppo in alto possa far sentire intoccabili, invincibili, inviolabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il portiere brasiliano al centro di un caso choc Non voleva riconoscere il figlio avuto con l’attrice Eliza Samudio. E la fece sparire. Bruno, il buio oltre la rete. L’amante finì in pasto ai cani

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