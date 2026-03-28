Bruno da eroe del calcio a killer | il caso dell’omicidio di Eliza Samudio

Un ex calciatore noto per le sue imprese sportive è stato coinvolto in un caso di omicidio. La vittima, una donna di nome Eliza Samudio, è stata trovata morta in circostanze che hanno portato all’indagine e all’arresto dell’uomo. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a un procedimento giudiziario. La prima puntata del podcast di CalcioNews24 approfondisce i dettagli del caso.

Italia, la cena dopo la vittoria con l’Irlanda del Nord: ma occhio al possibile indizio in ottica calciomercato per l’Inter – FOTO Juventus, novità sul rinnovo di Spalletti: cambiano ingaggio e durata del contratto. Sul mercato ha già fatto questi nomi per l’estate Nico Paz Real Madrid, ormai non sembrano esserci più dubbi sul destino dell’argentino: prevista questa mossa in estate, Como avvisato Calciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare.da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli De Bruyne interviene sul caso Lukaku: «A Napoli tutto viene amplificato.» Sacchi 80 anni tra quattro giorni, Il Foglio lo celebra così: «Genio puro, un Michelangelo prestato alla panchina. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bruno, da eroe del calcio a killer: il caso dell’omicidio di Eliza Samudio Articoli correlati «Il cane eroe Bruno non fu ucciso», la svolta sul caso che commosse anche Meloni: perché è indagato l’istruttoreLa storia del cane molecolare Bruno, dato per morto nel luglio 2025 a causa di bocconi avvelenati con chiodi, aveva sconvolto anche Giorgia Meloni. Omicidio del capotreno a Bologna, il killer a piede libero ha ucciso per “motivi abietti”: le possibili aggravanti. E dopo il delitto ancora violenza sui treni: l’ultimo casoUna morte, quella del capotreno Alessandro Ambrosio, e uno sfregio alla sicurezza che gridano vendetta.