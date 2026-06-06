Il polpo divora il granchio blu E' il nostro alleato smettiamo di pescarlo

Notizia in breve

Un pescatore ha chiesto una sospensione temporanea di almeno un anno della cattura del polpo, dopo che è stato osservato come predatore del granchio blu, considerato un alleato. La proposta è stata avanzata per proteggere il granchio, che svolge un ruolo importante nell’ecosistema marino. La richiesta si basa sull’osservazione che il polpo si nutre frequentemente di questa specie. Al momento, non sono state prese decisioni ufficiali sulla sospensione della pesca.