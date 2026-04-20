Il granchio blu, recentemente diffuso nei mari italiani, ha portato con sé preoccupazioni legate alla sua rapida espansione. Da quando è stato individuato, è stato chiamato anche

Grosseto, 20 aprile 2026 – Quando ha cominciato a infestare i nostri mari è stato soprannominato l’alieno. Il crostaceo giunto nel Mediterraneo e negli altri mari italiani dalle Americhe, ormai da qualche anno sta colonizzando sempre di più tutte le nostre coste, in particolare quelle a ridosso dei fiumi, causando danni incalcolabili sia alla pesca artigianale che agli allevamenti dei bivalve. Il granchio blu (Callinectes Sapidus) detto anche granchio nuotatore per le sue doti che gli consentono scatti inimmaginabili anche a mezz’acqua, è un crostaceo onnivoro e devastante che si ciba sia di piccoli microorganismi che delle uova deposte da gran parte dei frequentatori dei bassifondi marini, oltre che di pesci o di carcasse, che magari trova facilmente a disposizione nelle reti da posta e nelle nasse dei pescatori professionisti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Granchio blu, c’è il nemico naturale: il polpo come chiave contro la piaga

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