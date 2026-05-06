Sul fondale marino, si stanno preparando nuove tane artificiali realizzate con mattoni, nell’ambito di un piano per contrastare il polpo killer del granchio blu. Recentemente, in un laboratorio sono state avviate le prime fasi di riproduzione in cattività di alcune specie marine coinvolte. L’obiettivo è creare un ambiente controllato che possa aiutare a monitorare e gestire le popolazioni di questi animali, in particolare quelli considerati dannosi.

Goro, 6 maggio 2026 – “Proprio in questi giorni si stanno riproducendo in laboratorio, in cattività. Siamo pronti ad immettere nel mare i piccoli e vedremo quali saranno gli effetti. Per il momento la sperimentazione riguarda il litorale davanti a Riccione ma se, come speriamo, i risultati ci saranno a quel punto siamo pronti ad ampliare il progetto al litorale di Comacchio e Goro”, i piccoli sono i ’figli’ del polpo e la loro missione sarà quella di mettere un freno al granchio blu, l’alieno che ha azzerato la produzione delle vongole. A raccontare la nuova fase dell’operazione per fermare la colonizzazione delle coste da parte del...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polpo killer del granchio blu, il piano avanza: “Sul fondale tane artificiali fatte con mattoni”

Come il polpo attacca il granchio

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