Nek ha dichiarato che condurre Sanremo rimane il suo sogno e che ci crede prima o poi. Ha elogiato le scelte della Rai riguardo a De Martino e ha detto che Sal Da Vinci ha vinto con ciò che desidera il pubblico italiano. Nel frattempo, è stato annunciato che il tour europeo partirà da Parigi il 7 aprile, tre giorni prima del debutto della quarta stagione di Dalla Strada al Palco, programma che ha condotto finora.

Il tour europeo che parte da Parigi il 7 aprile, 3 giorni prima del debutto della quarta stagione di Dalla Strada al Palco, il programma Rai che ha condotto fino a oggi. Parliamo di Nek che torna a dedicarsi esclusivamente alla musica e al Messaggero lo racconta così: “Non farò parte del cast. Scelta mia. Sei mesi fa comunicai alla produzione che non avrei preso parte alla nuova edizione, sapendo che in questo periodo sarei stato in tour. La Rai non ha potuto modificare i palinsesti già programmati: hanno preso visione dei miei impegni e si sono adeguati. Da quello che so non ci sarà un vero e proprio conduttore. Altro non so”. Quella di Filippo Neviani con la tv è una storia che funziona molto bene, sia quando lo si vede nei panni di presentatore che in quelli di giurato, come in The Voice Generation. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Condurre Sanremo rimane il mio sogno. Ce la farò, prima o poi. De Martino? Ha fatto bene la Rai. Sal Da Vinci ha vinto con quello che vuole l’Italia”: parla Nek

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