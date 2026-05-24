Il pilota di un team di Formula 1 ha definito il suo weekend come il peggior risultato della sua carriera, sottolineando che nulla ha funzionato durante le qualifiche. Ha anche riferito di aver avuto la sensazione di rischiare di finire contro le barriere in ogni curva. Un altro pilota ha commentato le difficoltà legate alla pioggia, senza entrare in dettagli specifici sulle prestazioni.

Continuano le sofferenze dei piloti Ferrari in un fine settimana di gara che si sta rivelando il più difficile dall’inizio del Mondiale per la squadra di Maranello. Non ha usato mezzi termini Charles Leclerc, che oggi scatterà ottavo, definendolo “un weekend orribile, forse il peggiore della mia carriera, con davvero zero feeling in macchina”. La speranza, per il monegasco, resta proiettata sul Gran Premio al via oggi alle ore 22 italiane: “Con quello spero di risollevare un po’ il fine settimana ma le percezioni fino a questo momento non sono mai state buone. Ho avuto la sensazione di rischiare di finire a muro in ogni singola curva durante le qualifiche, perché le gomme erano completamente fuori dalla finestra giusta di temperatura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leclerc: "Il peggior weekend della mia carriera, non ha funzionato nulla". Hamilton: "Ma con la pioggia..."

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Ferrari FURIOUS After Hamilton–Leclerc Abu Dhabi Statements

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