Il piano di recupero delle liste d' attesa sanitarie in Puglia | superata quota 200mila richiami

Notizia in breve

Le Asl della Puglia hanno superato i 200.000 richiami nel quadro del piano di recupero delle liste d’attesa sanitarie. La cifra indica il numero di persone contattate per prenotare visite o esami non effettuati in precedenza. La regione ha avviato questa iniziativa con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e garantire un miglior servizio sanitario. La cifra si riferisce alle richieste di contatto effettuate fino a oggi nell’ambito del programma.