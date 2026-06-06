Il piano di recupero delle liste d' attesa sanitarie in Puglia | superata quota 200mila richiami
Le Asl della Puglia hanno superato i 200.000 richiami nel quadro del piano di recupero delle liste d’attesa sanitarie. La cifra indica il numero di persone contattate per prenotare visite o esami non effettuati in precedenza. La regione ha avviato questa iniziativa con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e garantire un miglior servizio sanitario. La cifra si riferisce alle richieste di contatto effettuate fino a oggi nell’ambito del programma.
E' stata superata la quota di 200mila persone contattate dalle Asl della Puglia nell'ambito del piano di recupero delle liste d'attesa. In particolare, alla fine della diciassettesima settimana di monitoraggio, sono 200.045 i cittadini richiamati per anticipare le prestazioni. In particolare, si. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Piano liste d'attesa in Puglia: anticipate 6.315 visite ed esami in 7 giorni
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