In Puglia, sono stati eseguiti il 90% dei richiami previsti per i cittadini in lista d'attesa. L'operazione riguarda le prestazioni sanitarie programmate e si riferisce all'insieme delle attività di richiamo già completate. La percentuale indica un avanzamento significativo rispetto alle procedure di convocazione avviate nella regione.

Nel complesso, considerando le prestazioni di specialistica e i ricoveri, sono state ricontattate 111.358 persone. In tutto sono 54.727 gli appuntamenti anticipati con 40.869 prestazioni già eseguite E' stata raggiunta quota 90% dei richiami ai cittadini pugliesi in lista d'attesa per una prestazione sanitaria. Il dato, con riferimento al 25 marzo, riguarda il Piano di recupero avviato dalla Regione Puglia lo scorso 2 febbraio. Nel complesso, considerando le prestazioni di specialistica e i ricoveri, sono state ricontattate 111.358 persone. In tutto sono 54.727 gli appuntamenti anticipati con 40.869 prestazioni già eseguite. I rifiuti sono 27. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Abbattimento delle liste d'attesa in Puglia: effettuato già il 90% dei richiami previsti

Articoli correlati

Abbattimento liste d'attesa: 75 mila richiami in un mese, screening gratuiti per le donneDal 2 febbraio al 4 marzo anticipate oltre 34mila prenotazioni e eseguite 24mila prestazioni nel territorio regionale.

Puglia, sanità: ecco la delibera per l’abbattimento delle liste di attesa TUTTI I PROVVEDIMENTI Giunta regionaleLa Giunta regionale questo pomeriggio ha approvato su proposta dell’assessore alla Salute Donato Pentassuglia la delibera contenete i piani...

Altri aggiornamenti su Abbattimento delle liste d'attesa in...

Temi più discussi: Liste d'attesa. Ministero Salute: Più risorse che mai, ma il 25% dei fondi resta nelle Regioni. Piattaforma nazionale operativa entro giugno; Richiamati oltre 100mila cittadini in lista d'attesa, anticipate anche 15mila prenotazioni del 2026 - FoggiaToday; Policlinico di Bari, weekend senza sosta: visite mediche e 103 interventi per abbattere le liste d’attesa; Oncologia in Ogliastra, piano per abbattere le liste d’attesa: più ore agli specialisti.

Il Piano della Regione per abbattere le liste d'attesa: weekend intenso al Policlinico di BariIl Policlinico di Bari prosegue nell'implementazione del piano straordinario per l'abbattimento delle liste d'attesa deciso dalla Regione Puglia: nel weekend tra il 28 e il 29 marzo sono previste 367 ... baritoday.it

Liste d’attesa, al Policlinico di Bari weekend di interventi straordinari: attiva anche la neurochirurgiaBARI – Sale operatorie aperte anche nel fine settimana al Policlinico di Bari, dove nel weekend pre-pasquale sono programmati interventi complessi di neurochirurgia, inclusa la neurochirurgia pediatri ... giornaledipuglia.com

TvSei. . Montesilvano. Pettinari chiede l’abbattimento del palazzo di via Lazio Una bomba ecologica. Un ecomostro. Cosi il consigliere comunale di Pescara Domenico Pettinari definisce il palazzo di via Lazio 61 a Montesilvano che, chiede Pettinari, deve ess - facebook.com facebook

ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA, DOMENICA 22 MARZO EROGATE 69 PRESTAZIONI ALL’OSPEDALE DI MATERA x.com