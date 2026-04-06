Nel calciomercato del Napoli, i rinnovi di contratto di Spinazzola e Anguissa sono stati posticipati. La società ha deciso di attendere alcune settimane, quando la stagione sarà quasi conclusa, prima di affrontare le trattative. Intanto, il club ha messo nel mirino il difensore del Torino, Singo, come possibile obiettivo per il mercato estivo. La situazione rimane in evoluzione, con decisioni che potrebbero essere prese più avanti.

Tutto rimandato almeno tra qualche settimana. Quando la stagione sarà a un passo dal chiudersi e la mente sarà più libera di pensare anche al futuro. Giovanni Manna non si ferma mai, al lavoro sempre, ma per la questione rinnovi c'è ancora da attendere: sotto i riflettori ci sono Juan Jesus e Spinazzola, i due azzurri in scadenza a fine stagione. Il brasiliano aspetta, non ha fretta, sa che il suo futuro dipenderà anche dal futuro dell'allenatore in panchina e non avrebbe problemi a firmare un nuovo accordo da sola una stagione per restare ancora azzurro. Diverso sembra, invece, il discorso per Spinazzola: l'esterno napoletano ha pretendenti in Serie A e anche all'estero, preferirebbe allungare il contratto di almeno un paio di stagioni ma al momento non sembra questo l'indirizzo del club azzurro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Calciomercato Napoli, frenano i rinnovi di Spinazzola e Anguissa: Singo obiettivo per l'estate

Calciomercato Napoli, interesse per il difensore ex Torino SingoIl Napoli, in vista della prossima stagione, pare abbia messo nel mirino il difensore ex Torino Wilfried Singo, che ora milita nel Galatasaray, con...

Calciomercato Napoli, grandi manovre per l’estate! Ecco chi è l’obiettivo dei partenopei, le ultimissimeCalciomercato Napoli, grandi manovre per l’estate! Ecco chi è l’obiettivo dei partenopei, le ultimissime Castellanos, l’ex Lazio svela: «La mia idea...

Calciomercato Napoli, frenano i rinnovi di Spinazzola e Anguissa: Singo obiettivo per l'estateTutto rimandato almeno tra qualche settimana. Quando la stagione sarà a un passo dal chiudersi e la mente sarà più libera di pensare anche al futuro. Giovanni Manna non ... ilmattino.it

NM LIVE - Coppola: Il Napoli sta recuperando i migliori e Conte ha lanciato un segnale psicologico, nel calcio tutto è possibileNAPOLI - GIANFRANCO COPPOLA, giornalista, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da ... napolimagazine.com