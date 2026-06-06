Per la prossima stagione di serie D, il portiere Andrea Giusti continuerà a difendere la porta del Montevarchi. La società non ha ancora annunciato ufficialmente il rinnovo, ma fonti vicine all’ambiente confermano la sua permanenza. Oltre a Giusti, sono confermati anche i giocatori Nannini e Kondaj, che resteranno in rosa. La squadra si sta preparando per il campionato senza aver comunicato ufficialmente le scelte definitive rispetto alla rosa.

Non c’è ancora la nota ufficiale della società ma, a quanto si è appreso, anche nel prossimo campionato di serie D la porta del Montevarchi sarà affidata ad Andrea Giusti (nella foto). Una sicurezza come atleta e un fedelissimo dei colori rossoblù, indossati a più riprese, negli anni memorabili di Malotti e nella passata stagione, di ritorno da Siena. Nel torneo concluso a maggio Giusti ha stabilito un primato invidiabile: non ha subito gol in 15 incontri su 34, risultando il miglior interprete in un ruolo sempre delicato insieme a Jacopo Pagnini, reduce da un record analogo nel Terranuova Traiana. La conferma ormai sicura di un punto di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Montevarchi riparte da Giusti, Nannini e Kondaj

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