Serie D | Giusti Cecconi Francalanci Coly Rosini e Bassano verso la conferma Il Montevarchi riparte dai talenti Galeota e Galastri da blindare
Nella Serie D, sei giocatori sono in procinto di firmare la conferma del contratto, tra cui Giusti, Cecconi, Francalanci, Coly, Rosini e Bassano. Il Montevarchi sta lavorando per trattenere Galeota e Galastri, mentre la squadra si prepara a ripartire con i giovani talenti. Contestualmente, si sono concluse le fasi finali della poule scudetto di Serie C e l’avventura degli Juniores.
MONTEVARCHI Con l’epilogo della poule scudetto di serie C, sogno cullato da qualcuno dei protagonisti della scorsa stagione, e la fine dell’avventura che resta brillante degli Juniores, entra nel vivo la programmazione tecnica dell’Aquila Montevarchi. Archiviato il ponte della Festa della Repubblica, il direttore sportivo Diego Giorni intende ufficializzare i primi rinnovi alle luce dei nuovi colloqui previsti con calciatori e procuratori. Non cambia la filosofia di fondo della società che, per inciso, ha sotto contratto un gruppo cospicuo di giovani già lanciati e valorizzati da Marmorini nella formazione maggiore. Uno degli talenti in... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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