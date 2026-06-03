Serie D | Giusti Cecconi Francalanci Coly Rosini e Bassano verso la conferma Il Montevarchi riparte dai talenti Galeota e Galastri da blindare

Da sport.quotidiano.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella Serie D, sei giocatori sono in procinto di firmare la conferma del contratto, tra cui Giusti, Cecconi, Francalanci, Coly, Rosini e Bassano. Il Montevarchi sta lavorando per trattenere Galeota e Galastri, mentre la squadra si prepara a ripartire con i giovani talenti. Contestualmente, si sono concluse le fasi finali della poule scudetto di Serie C e l’avventura degli Juniores.

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© Sport.quotidiano.net - Serie D: Giusti, Cecconi, Francalanci, Coly, Rosini e Bassano verso la conferma. Il Montevarchi riparte dai talenti. Galeota e Galastri da blindare
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