Serie D | Giusti Cecconi Francalanci Coly Rosini e Bassano verso la conferma Il Montevarchi riparte dai talenti Galeota e Galastri da blindare

Notizia in breve

Nella Serie D, sei giocatori sono in procinto di firmare la conferma del contratto, tra cui Giusti, Cecconi, Francalanci, Coly, Rosini e Bassano. Il Montevarchi sta lavorando per trattenere Galeota e Galastri, mentre la squadra si prepara a ripartire con i giovani talenti. Contestualmente, si sono concluse le fasi finali della poule scudetto di Serie C e l’avventura degli Juniores.