La sua conferma è scontata e del resto Simone Marmorini ha lasciato intendere che il suo legame con il Montevarchi proseguirà, con l’obiettivo di ripartire dall’ottimo risultato portato a casa in una stagione partita in sordina, anche per una sequela di assenze e per un gruppo giovanissimo rifondato radicalmente ma che nel girone di ritorno ha assunto le caratteristiche di una cavalcata invidiabile. Tanto da aver raggiunto in anticipo la salvezza grazie a 25 punti messi in carniere in 17 turni dal giro di boa di metà percorso. In sintesi, guardando al futuro, il 43enne allenatore ha chiarito a più riprese la priorità principale: "Mantenere, se ci sarà la disponibilità dei calciatori protagonisti di un’annata molto positiva e l’avallo della società, la colonna dorsale – ha spiegato – ovvero l’ossatura centrale dell’organico". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La strategia per il mercato: acquisti funzionali e giovani da valorizzare. il piano col ds Giorni per potenziare l’attacco. Il Montevarchi riparte da Marmorini: "Spina dorsale della rosa da mantenere»

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