Un border collie di otto anni, noto come Chutou e molto seguito sui social cinesi, è stato rapito e venduto a un ristorante, dove è stato consumato. La proprietaria, un'influencer, ha raccontato il dramma vissuto, affermando che il proprio cane è stato sottratto, messo in vendita e poi mangiato. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati alla sicurezza degli animali domestici e sulla diffusione di contenuti che coinvolgono maltrattamenti.

Chutou aveva otto anni, era un Border Collie ed era una piccola star dei social cinesi: più di un milione e mezzo di follower su Douyin, la versione cinese di TikTok, dove compariva nei video del suo proprietario, il travel influencer Guo, durante viaggi tra montagne innevate, deserti e campeggi in giro per il Paese. Ora la sua storia è diventata un caso in Cina e ha riaperto il dibattito sulla tutela degli animali domestici. Secondo quanto ricostruito dal South China Morning Post e ripreso da People, Chutou è scomparso l’11 maggio dai terreni della famiglia di Guo, nella provincia dello Henan, mentre il suo proprietario era impegnato in un viaggio in solitaria. A occuparsi del cane erano i genitori dell’influencer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio cane è stato rapito, venduto a un ristorante e mangiato”: il dramma dell’influencer Guo e del border collie Chutou, star dei social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reborn stand-in heiress tried to stay low, but the tycoon became obsessed!

Notizie e thread social correlati

“Rapito, ucciso e poi mangiato”: il cane influencer Chutou scompare nel nulla mentre il proprietario è all’estero, poi la scoperta chocUn cane influencer di otto anni, con oltre 1,5 milioni di follower su Douyin, è scomparso nel nulla mentre il proprietario era all’estero.

Chutou rubato e mangiato, il cane star dei social ucciso dopo il furto: la frase choc scatena la rivoltaUn cane di razza Border Collie, seguito da oltre 1,5 milioni di persone sui social, è stato rubato, venduto a un ristorante e successivamente ucciso.

Temi più discussi: Il dramma Chutou: il cane con milioni di follower rapito, venduto per 23 euro e mangiato in un ristorante; Rapito, ucciso e poi mangiato: il cane influencer Chutou scompare nel nulla mentre il proprietario è all'estero, poi la scoperta choc; Il dramma di Chutou, cane influencer da 1,5 milioni di follower: Rapito da due uomini, venduto a un ristorante e mangiato; Cane di una celebrità rubato, venduto al ristorante per $ 27 e mangiato.

Un cane star dei social media cinesi con 1,5 milioni di follower viene macellato per essere mangiato... Ho rubato e venduto in segreto reddit

Eva Longoria: Il mio cane è sempre felice, e questa è la lezione che mi offreLa star di Hollywood ha raccontato quanto l'entusiasmo del suo amato cane le renda la vita migliore. Il fatto che i nostri animali siano così felici è un modo di vedere il mondo meraviglioso ... vanityfair.it

Il mio cane ha capito che se abbaia alla telecamera mi arriva una notifica e gli parlo. Sono combattuto: è carino o straziante?: il dilemma su TiktokIl proprietario di un labrador ha postato un video su Tiktok in cui il cane abbaia alla telecamera quando lui è fuori. L’utente, il cui pseudonimo è Beau the Labracadabrador ha raccontato che Il ... ilfattoquotidiano.it