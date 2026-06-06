Il mio cane è stato rapito venduto a un ristorante e mangiato | il dramma dell’influencer Guo e del border collie Chutou star dei social

Da ilfattoquotidiano.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un border collie di otto anni, noto come Chutou e molto seguito sui social cinesi, è stato rapito e venduto a un ristorante, dove è stato consumato. La proprietaria, un'influencer, ha raccontato il dramma vissuto, affermando che il proprio cane è stato sottratto, messo in vendita e poi mangiato. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati alla sicurezza degli animali domestici e sulla diffusione di contenuti che coinvolgono maltrattamenti.

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Chutou aveva otto anni, era un Border Collie ed era una piccola star dei social cinesi: più di un milione e mezzo di follower su Douyin, la versione cinese di TikTok, dove compariva nei video del suo proprietario, il travel influencer Guo, durante viaggi tra montagne innevate, deserti e campeggi in giro per il Paese. Ora la sua storia è diventata un caso in Cina e ha riaperto il dibattito sulla tutela degli animali domestici. Secondo quanto ricostruito dal South China Morning Post e ripreso da People, Chutou è scomparso l’11 maggio dai terreni della famiglia di Guo, nella provincia dello Henan, mentre il suo proprietario era impegnato in un viaggio in solitaria. A occuparsi del cane erano i genitori dell’influencer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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