Un cane influencer di otto anni, con oltre 1,5 milioni di follower su Douyin, è scomparso nel nulla mentre il proprietario era all’estero. Dopo settimane di assenza, si è scoperto che il cane era stato rapito, ucciso e successivamente mangiato. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati alla presenza online di animali domestici e sulla sicurezza dei proprietari lontani da casa. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Si chiamava Chutou ed era un Border Collie di otto anni diventato una piccola celebrità online. Con oltre 1,5 milioni di follower su Douyin, la versione cinese di TikTok, non era soltanto un animale domestico, ma un vero e proprio “compagno di viaggio digitale” seguito da una vasta community. Accanto al suo proprietario, conosciuto sui social come Guo, aveva attraversato la Cina raccontando una vita nomade fatta di paesaggi estremi, tende montate ovunque e lunghe giornate in viaggio. Negli ultimi giorni, però, la sua storia ha preso una piega drammatica che ha lasciato sotto shock il pubblico. Mentre Guo si trovava all’estero per un viaggio in solitaria, il cane era rimasto nella casa di famiglia, affidato al padre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Rapito, ucciso e poi mangiato”: il cane influencer Chutou scompare nel nulla mentre il proprietario è all’estero, poi la scoperta choc

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

[MULTI SUB] He Tricked Me Into Becoming His Sweet PlaythingFullHis Sweet Enemy

Notizie e thread social correlati

“Era in giardino, poi…”. Cinema sotto choc, il grande attore morto in modo atroce: la scoperta choc della poliziaUn attore americano di 81 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Los Angeles, dopo essere stato vittima di un’aggressione violenta.

Rapina choc a Casal Bertone: anziana in sedia a rotelle assaltata in piazza. Poi la scoperta nel covoUna rapina si è verificata nel quartiere di Casal Bertone, dove un'anziana in sedia a rotelle è stata avvicinata e derubata di una catenina d'oro da...

Argomenti più discussi: Il dramma Chutou: il cane con milioni di follower rapito, venduto per 23 euro e mangiato in un ristorante; NIGERIA: SETTE CONDANNATI A MORTE PER IL SEQUESTRO E OMICIDIO DI UN RELIGIOSO; Primo sciopero contro la Fifa: Fuori l’Ice dalla Coppa del Mondo 2026; Arrestata l'ex moglie di uno sceicco (e nipote del sovrano di Dubai): avrebbe rapito i tre figli per poi sparire.

Kfir Bibas fu rapito e poi ucciso da un gruppo jihadista palestinese. Lo torturarono con le loro mani nude. Hamas ha anche sterminato la mamma di Kfir, la nonna, il nonno e il cane di famiglia Tonto. Non dimenticare mai x.com

[Spoilers MAIN] Cosa ne pensi sia successo a Tyrek Lannister? Pensate che lo scopriremo nel prossimo libro se esce? reddit