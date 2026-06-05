Un cane di razza Border Collie, seguito da oltre 1,5 milioni di persone sui social, è stato rubato, venduto a un ristorante e successivamente ucciso. La vicenda ha suscitato reazioni sui social media e proteste pubbliche. Non sono stati forniti dettagli sulla data del furto o sul luogo dell’accaduto. La storia ha attirato l’attenzione per il coinvolgimento di un animale molto seguito online, senza ulteriori informazioni sul procedimento legale o sulle responsabilità.

Un Border Collie seguito da oltre 1,5 milioni di persone è stato rubato, venduto a un ristorante e macellato. Per milioni di utenti cinesi non era semplicemente un cane. Chutou, un Border Collie di otto anni, era diventato il simbolo di una vita vissuta all’avventura, tra viaggi, paesaggi mozzafiato e lunghi percorsi attraverso la Cina insieme al suo proprietario, l’influencer conosciuto online come Guo. I loro video pubblicati su Douyin, la versione cinese di TikTok, avevano conquistato oltre 1,5 milioni di follower. Un successo costruito nel tempo e alimentato dal rapporto speciale tra l’uomo e il suo fedele compagno a quattro zampe. Proprio per questo la notizia della sua morte ha provocato indignazione e commozione in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chutou rubato e mangiato, il cane star dei social ucciso dopo il furto: la frase choc scatena la rivolta

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