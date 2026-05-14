A Roccella Jonica, il quartiere di Certomà ha dichiarato che l’amministrazione comunale ha fornito supporto e tutela al settore calcistico locale. La comunità si è riunita in un pomeriggio all’insegna dell’attaccamento ai valori sportivi, sottolineando come il calcio rappresenti molto più di uno sport, incarnando tradizione e identità. La serata ha visto protagonisti i cittadini e le istituzioni, in un clima di orgoglio condiviso e appartenenza.

Roccella Jonica si risveglia in un pomeriggio che profuma di appartenenza, di orgoglio, di un calcio che non è solo sport ma radice, memoria, identità. La promozione appena conquistata dall’ASD Roccella non è un semplice salto di categoria: è la conferma che una comunità può rinascere quando decide di non arrendersi, quando sceglie di difendere ciò che le appartiene. Un anno fa gli amaranto erano sull’orlo del baratro, sospesi tra una salvezza strappata con le unghie e la paura concreta di sparire. La stagione scorsa aveva lasciato cicatrici profonde, dubbi, incertezze, la sensazione che il calcio roccellese potesse dissolversi da un momento all’altro. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Roccella Jonica, Certomà: “L’Amministrazione ha sostenuto e salvaguardato il calcio a Roccella”

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