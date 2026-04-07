Metaplanet ha annunciato l'acquisto di ulteriori 5.075 Bitcoin, portando il totale delle sue partecipazioni in questa criptovaluta a una cifra significativa. Con questa operazione, l'azienda si avvicina all'obiettivo di detenere circa l’1% dell’offerta totale di Bitcoin, consolidando così la sua presenza tra i principali detentori a livello aziendale. La strategia di accumulo prosegue con questa acquisizione, rafforzando la sua posizione nel mercato delle criptovalute.

Metaplanet ha acquisito altri 5.075 Bitcoin, accelerando una strategia di accumulo che la posiziona tra i maggiori detentori corporate al mondo. L’operazione avviene mentre il mercato tenta di superare la soglia dei 70.000 dollari. L’ultima mossa della società non è un evento isolato, ma l’ennesimo tassello di un piano di acquisizione costante e crescente iniziato mesi fa. Questa pressione all’acquisto riduce l’offerta circolante, sottraendo monete alla liquidità immediata proprio mentre il prezzo cerca di rompere le resistenze superiori. Secondo l’analista Maartunn, l’importanza di questo acquisto supera la portata di un normale annuncio aziendale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metaplanet accelera su Bitcoin: punta all’1% dell’offerta totale

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