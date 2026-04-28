Infortunio Yildiz il turco accelera i tempi per tornare in forma | Spalletti valuterà all’ultimo la sua presenza contro il Verona

Il giocatore turco si sta sottoponendo a un percorso di recupero dopo un infortunio e sta accelerando i tempi per tornare in campo. L’allenatore valuterà nelle prossime ore se sarà disponibile per la partita contro il Verona. La decisione finale sarà presa all’ultimo momento, in base alle sue condizioni fisiche. Nessun altro dettaglio sulla durata del recupero o sulle modalità dell’infortunio è stato comunicato.

di Angelo Ciarletta Infortunio Yildiz, il numero 10 bianconero accelera i tempi per tornare in forma: mister Spalletti valuterà all’ultimo la sua presenza contro il Verona. La Juve lavora alacremente per ritrovare il suo gioiello più prezioso in vista del finale di stagione. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Kenan Yildiz sta accelerando i tempi per superare un’infiammazione al tendine rotuleo. Dopo due settimane di stop, il talento turco è stato sottoposto a sedute supplementari di allenamento per ritrovare la condizione atletica ideale. Il rientro in gruppo è previsto tra giovedì e venerdì, ma Luciano Spalletti valuterà solo all’ultimo un suo eventuale impiego part-time contro il Verona.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Yildiz, il turco accelera i tempi per tornare in forma: Spalletti valuterà all’ultimo la sua presenza contro il Verona Notizie correlate Yildiz Juve, Spalletti svela il retroscena dopo l’allenamento: cosa è successo e cosa filtra sulla sua presenza contro il GalatasarayCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Yildiz, infortunio per il turco? Spalletti nel post partita fa il punto sulle condizioni del giocatore della Juventus. Le ultimissimePalestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Perché Yildiz e Thuram non giocano Juventus-Bologna: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Vanno in panchina?; Juventus, le ultime verso il Milan: differenziato per Yildiz, Vlahovi? parzialmente in gruppo; Juventus, ansia Yildiz: ci sarà contro il Milan?; Yildiz, Thuram, Vlahovic e Holm: chi recupera per Milan-Juventus? Le condizioni degli infortunati bianconeri e i dubbi di Spalletti. Juventus, infortunio Yildiz: la verità sulle sue condizioni e i tempi di recuperoInfortunio Yildiz - Fari puntati sulle condizioni di Kenan Yildiz. Il talento turco non è al top dal punto di vista fisico e ... fantamaster.it Juventus, infortunio al ginocchio per Yildiz: i tempi di recupero e quante partite saltaProblemi al ginocchio sinistro per Kenan Yildiz, la Juventus rischia di rinunciare al suo 10: le ultime sull'infortunio e i tempi di recupero ... assopoker.com Buone notizie dalla Continassa: Kenan Yildiz mostra segnali positivi e può partire titolare nel big match contro il Milan. Situazione diversa per Holm, ancora non recuperato dall’infortunio e difficilmente disponibile per la gara di San Siro — Sky Sport - facebook.com facebook Infortunio #Yildiz Le ultime x.com