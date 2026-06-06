L'inchiesta che coinvolge Alfonso Signorini prosegue senza apparire sui media, con sviluppi recenti che riguardano una convocazione ufficiale. Le indagini sono ancora in corso, ma non ci sono state comunicazioni ufficiali che chiariscano i dettagli. La vicenda si svolge nel rispetto delle procedure legali e non sono state rese note ulteriori informazioni pubbliche. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità continuano le verifiche necessarie.

L’inchiesta che vede al centro Alfonso Signorini continua il suo corso lontano dai riflettori mediatici, ma con sviluppi significativi. Dopo mesi di relativo silenzio, la Procura di Milano si prepara ad ascoltare nuovi testimoni chiave, tra cui Gabriele Parpiglia, storico collaboratore e autore dell’ex direttore di Chi, con cui ha condiviso anni di lavoro prima della rottura totale. La notizia, diffusa dall’agenzia AGI, conferma che i magistrati stanno ampliando il perimetro delle audizioni per fare piena luce sul presunto sistema di favori sessuali che, secondo le accuse mosse inizialmente da Fabrizio Corona attraverso i suoi canali Falsissimo, sarebbe stato orchestrato da Signorini per garantire la partecipazione al Grande Fratello. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Il karma ha karmato”: Parpiglia rompe il silenzio dopo la convocazione sul caso Signorini (e c’è un motivo)

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