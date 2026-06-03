Caso Alfonso Signorini il giornalista Gabriele Parpiglia chiamato a testimoniare in procura

Il giornalista Gabriele Parpiglia è stato convocato dalla procura di Milano come testimone nel procedimento che vede indagato per violenza sessuale ed estorsione un noto conduttore televisivo. La convocazione si inserisce nelle indagini in corso e riguarda le accuse rivolte al coinvolto. Parpiglia è stato chiamato a rendere testimonianza senza ulteriori dettagli pubblici disponibili. La procura sta conducendo gli accertamenti necessari per chiarire i fatti.

Il giornalista Gabriele Parpiglia è stato convocato dalla procura di Milano come testimone nel caso che vede indagato per violenza sessuale ed estorsione Signorini. Parpiglia è stato collaboratore e autore a lungo di Chi, diretta proprio da Alfonso Signorini. Parpiglia non è l'unico, saranno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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ALFONSO SIGNORINI CRITICATO DA UMBERTO BRINDANI E GABRIELE PARPIGLIA: IL BEL MONDO DI MONDADORI

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