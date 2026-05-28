Il gruppo Sae ha completato l’acquisto de La Stampa e dei relativi rami d’azienda. La transazione è stata finalizzata senza dettagli finanziari. La proprietà del quotidiano passa ora al nuovo gestore. La redazione continuerà a pubblicare regolarmente. La decisione di cedere il giornale era stata annunciata in precedenza. Nessun altro dettaglio sui termini dell’accordo è stato reso noto.

Il gruppo Sae ha completato l’operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa e dei rami d’azienda collegati. Per favorire questo processo, il Gruppo Sae ha costituito una sub holding, Sae Piemonte - composta da Gruppo Sae con il 51% e Toto Holding con il 49% - finalizzata alla partecipazione di maggioranza nella società La Stampa Sae che sarà proprietaria della testata. Il ruolo di amministratore delegato sarà affidato a Massimo Briolini, mentre la carica di presidente sarà assunta da Paolo Ceretti. Tra gli azionisti Fondazione di Sardegna, Carimonte Holding, Sportcast, Reale Mutua e Toto holding. «L’acquisizione de La Stampa costituisce un passo significativo nella strategia di crescita intrapresa dal Gruppo Sae. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La Stampa cambia proprietà, gruppo Sae completa l’acquisto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il gruppo Sae completa l’acquisizione de La Stampa

Leonardis di Sae ha appena comprato La Stampa e vuole già vendere tuttoAlberto Leonardis, presidente e amministratore delegato del gruppo Sae, ha annunciato di voler vendere immediatamente il quotidiano acquistato di...

Temi più discussi: La Stampa cambia proprietà, la Sae completa l'acquisto; L’Acquario di Genova cambia proprietà e passa a Nextalia: la famiglia Costa manterrà il 30%; Ancora più efficiente la stampa 3D guidata dalla luce; Le immagini della refurtiva della banda di Andrate.

La Stampa cambia proprietà, il Gruppo Sae completa l'acquistoDefinito il passaggio al gruppo guidato dall'imprenditore abruzzese Alberto Leonardis. Nasce la società La Stampa Sae, con amministratore delegato Massimo Briolini e presidente Paolo Ceretti ... rainews.it

La Stampa cambia proprietà, la Sae completa l'acquisto(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Il gruppo Sae ha completato l'operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa e dei rami d'azienda collegati. Per favorire questo processo, il Gruppo Sae ha costituito un ... corrieredellosport.it

L’Acquario di Genova cambia proprietà e passa a Nextalia: la famiglia Costa manterrà il 30% x.com

Cambiamento di lavoro potenziale reddit