Tra i giocatori più discussi nell’ambiente nerazzurro figura Petar Sucic, il cui percorso si distingue per umiltà, sacrificio e tecnica. Si tratta di un talento che, secondo le fonti, rappresenta una sicurezza per il futuro della squadra. La sua crescita è sotto osservazione da parte degli addetti ai lavori, che sottolineano le sue caratteristiche come elementi di valore per il progetto tecnico. La società sta valutando il suo ruolo nel prossimo campionato.

Fra i profili che maggiormente stanno attirando l’attenzione in casa Inter figura Petar Sucic. La sua stagione è stata fin qui caratterizzata da un andamento altalenante, sia in termini di impiego sia di rendimento: dopo un avvio particolarmente promettente, il suo contributo è progressivamente calato, complice anche la ritrovata centralità di Zielinski. Un percorso comunque comprensibile, considerando che si tratta del suo primo anno in Serie A, un campionato decisamente più competitivo rispetto a quello croato, dove ha disputato due stagioni con la Dinamo Zagabria. A rendere ancora più significativo il suo cammino è un retroscena emerso nelle ultime ore: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport “ Sucic il primo febbraio contro la Cremonese si era fratturato una mano.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Sucic è una certezza per il futuro: umiltà, sacrificio e tecnica al servizio di Chivu

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