Giornata nazionale della legalità | Non è memoria immobile ma competenza civile da esercitare ogni giorno

Notizia in breve

Il 23 maggio 2026 si celebra la Giornata Nazionale della Legalità, con un focus sulla responsabilità quotidiana di esercitare i diritti civili. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani invita le scuole a promuovere un approfondimento culturale sulla legalità, sottolineando che questa non è solo memoria, ma un impegno concreto e continuo nella vita quotidiana. La giornata mira a rafforzare la consapevolezza civica tra studenti e insegnanti.