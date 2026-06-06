Il giallo di Garlasco diciannove anni dopo Marco Poggi vacilla davanti all’impronta 33 | È stato uno shock difficile da spiegare

Diciannove anni dopo il caso di Garlasco, Marco Poggi ha dichiarato di essere stato sconvolto nel vedere l’impronta 33, descrivendola come uno shock difficile da spiegare. Ricorda di non avere più memoria dell’ultimo saluto con la sorella, uccisa mentre era in vacanza in montagna con i genitori.

“Non mi ricordo l’ultimo saluto, non lo ricordo più”. Marco Poggi era in vacanza in montagna con i genitori il giorno in cui sua sorella Chiara venne uccisa. Quasi diciannove anni dopo il delitto, avvenuto il 13 agosto 2007 in quell’abitazione in via Pascoli a Garlasco dove la famiglia vive tuttora, il fratello della vittima ha parlato per la prima volta, intervistato dalla giornalista Alessandra Viero a Quarto Grado, la trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com La decisione di mostrarsi davanti alle telecamere è maturata a seguito delle nuove indagini sul delitto di sua sorella. 🔗 Leggi su Notizie.com

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