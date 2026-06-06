Marco Poggi ha dichiarato che l’impronta 33 trovata sulla scena rappresenta uno choc. Ha aggiunto che, se Chiara fosse stata molestata, avrebbe raccontato tutto. Poggi ha parlato di un lungo silenzio interrotto solo ora, durante un’intervista a Quarto Grado. Non sono stati forniti altri dettagli su eventuali prove o circostanze. La sua intervista si concentra sui sospetti e sulla possibile presenza di un molestatore, senza menzionare altri aspetti del caso.

È un’intervista-fiume quella rilasciata da Marco Poggi, dopo tantissimi anni di silenzio, a Quarto Grado. Parole molto attese quelle del fratello di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, in un giorno in cui la sua famiglia era in ferie in Trentino. Molte, troppe speculazioni sono state fatte sulla famiglia da marzo 2025, ovvero da quando sono state riaperte le indagini, con l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, amico storico proprio di Marco Poggi. “Io non ho mai sopportato e forse neanche accettato tutta questa esposizione mediatica di quello che purtroppo è successo a Chiara - ha chiarito il fratello - Da quest’ultimo anno, da questa riapertura, la mia figura è stata molto più coinvolta ed è stata un po’ più chiacchierata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Garlasco, parla Marco Poggi: "L’impronta 33 è stata uno choc. Se Chiara fosse stata molestata me lo avrebbe detto"

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