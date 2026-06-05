Dopo 19 anni, Marco Poggi ha commentato la riapertura dell’indagine sul delitto di Garlasco, dichiarando di essere stato anche lui accusato e di aver trovato la situazione devastante. Poggi ha definito la riapertura come il riaccendersi di un incubo, sottolineando la ripresa delle indagini. La riapertura dell’inchiesta ha portato nuovamente all’attenzione uno dei casi di cronaca nera più discussi nel paese.

Marco Poggi sulla nuova inchiesta: ‘Così è stato riaperto un incubo ‘. La riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco non ha soltanto riportato al centro dell’attenzione uno dei casi di cronaca nera più discussi d’Italia. Ha anche costretto la famiglia Poggi a rivivere un dolore che, dopo quasi vent’anni, non si era mai realmente spento. Per la prima volta dopo mesi di nuove indagini e polemiche, Marco Poggi, fratello di Chiara, ha deciso di parlare pubblicamente davanti alle telecamere di Quarto Grado, affidando il suo sfogo a parole che raccontano tutta la sofferenza vissuta nell’ultimo periodo. Il peso della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Garlasco, lo sfogo di Marco Poggi dopo 19 anni: ‘Accusato anche io, è stato devastante’

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