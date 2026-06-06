Il commissario tecnico ha espresso favore per la nascita di Nba Europe, ma ha sottolineato l'importanza di mantenere viva la passione nei campetti locali. Ha citato i giovani che giocano senza canestro in alcuni quartieri, affermando che lì si sviluppano i talenti. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante la rubrica dedicata al basket, che si concentra sui momenti e le emozioni del gioco.

“Il Fatto a spicchi” è la rubrica dedicata a chi ama il rumore dei rimbalzi e il fischio delle suole sui parquet dei templi del basket o sul cemento dei campetti di quartiere, a chi non rinuncia a giocare con gli amici neppure se più vecchio e meno tutto di Lebron o a chi vorrebbe farlo senza rompersi le ossa, a chi sogna di diventare campionessa o campione, a chi si commuove quando la figlia o il figlio fanno canestro in palestra e poi nella vita. Perché il basket può essere una scuola di vita. Vediamo come con grandi personaggi che ne hanno fatto e ne fanno la storia in Italia. Sesta puntata Luca Banchi, 60 anni, spirito da ragazzino, vive in simbiosi con la pallacanestro da sempre, ed è uno dei migliori coach in circolazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Il ct Luca Banchi: “Ben venga Nba Europe, ma si conservi la passione dei nostri palazzetti. I ragazzi che giocano a Marano senza il ferro? Si curino i campetti, lì nasce il talento”

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