Il ct Luca Banchi | Ben venga Nba Europe ma si conservi la passione dei nostri palazzetti I ragazzi che giocano a Marano senza il ferro? Si curino i campetti lì nasce il talento
Il commissario tecnico ha espresso favore per la nascita di Nba Europe, ma ha sottolineato l'importanza di mantenere viva la passione nei campetti locali. Ha citato i giovani che giocano senza canestro in alcuni quartieri, affermando che lì si sviluppano i talenti. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante la rubrica dedicata al basket, che si concentra sui momenti e le emozioni del gioco.
“Il Fatto a spicchi” è la rubrica dedicata a chi ama il rumore dei rimbalzi e il fischio delle suole sui parquet dei templi del basket o sul cemento dei campetti di quartiere, a chi non rinuncia a giocare con gli amici neppure se più vecchio e meno tutto di Lebron o a chi vorrebbe farlo senza rompersi le ossa, a chi sogna di diventare campionessa o campione, a chi si commuove quando la figlia o il figlio fanno canestro in palestra e poi nella vita. Perché il basket può essere una scuola di vita. Vediamo come con grandi personaggi che ne hanno fatto e ne fanno la storia in Italia. Sesta puntata Luca Banchi, 60 anni, spirito da ragazzino, vive in simbiosi con la pallacanestro da sempre, ed è uno dei migliori coach in circolazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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