A Marano dei ragazzini giocano a basket senza canestro | il video simbolo di passione e degrado

Da ilfattoquotidiano.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Marano dei Napoli, un gruppo di ragazzini gioca a basket su un campetto privo di canestro, con solo base e tabellone presenti. Non ci sono rete né ferro, ma i giovani continuano a praticare il gioco ogni pomeriggio. Un video che mostra questa scena è diventato simbolo di passione e degrado. La partita si svolge senza le attatture tradizionali, ma i ragazzi si impegnano comunque nel loro modo.

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Non c’è il ferro. Non c’è la rete. Del canestro a Marano di Napoli c’è solo la base e il tabellone. Eppure ogni pomeriggio, nel campetto in questione, un gruppo di ragazzi continua a giocare a basket come se nulla mancasse. Palleggiano, costruiscono azioni e tirano verso un bersaglio invisibile, affidando all’immaginazione ciò che il degrado ha portato via. Ha fatto il giro del web il video che mostra 7 ragazzi palleggiare e tirare a canestro, ma senza il ferro: “Abbiamo una regola: per segnare si colpisce la parte interna del quadrato nero”, dice uno de ragazzi. È stato condiviso da “La Giornata Tipo”, pagina social che si occupa di basket.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a marano dei ragazzini giocano a basket senza canestro il video simbolo di passione e degrado
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