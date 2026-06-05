A Marano dei Napoli, un gruppo di ragazzini gioca a basket su un campetto privo di canestro, con solo base e tabellone presenti. Non ci sono rete né ferro, ma i giovani continuano a praticare il gioco ogni pomeriggio. Un video che mostra questa scena è diventato simbolo di passione e degrado. La partita si svolge senza le attatture tradizionali, ma i ragazzi si impegnano comunque nel loro modo.

Non c’è il ferro. Non c’è la rete. Del canestro a Marano di Napoli c’è solo la base e il tabellone. Eppure ogni pomeriggio, nel campetto in questione, un gruppo di ragazzi continua a giocare a basket come se nulla mancasse. Palleggiano, costruiscono azioni e tirano verso un bersaglio invisibile, affidando all’immaginazione ciò che il degrado ha portato via. Ha fatto il giro del web il video che mostra 7 ragazzi palleggiare e tirare a canestro, ma senza il ferro: “Abbiamo una regola: per segnare si colpisce la parte interna del quadrato nero”, dice uno de ragazzi. È stato condiviso da “La Giornata Tipo”, pagina social che si occupa di basket.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Marano dei ragazzini giocano a basket senza canestro: il video simbolo di passione e degrado

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marano, il campetto senza canestro che ha commosso il web: al via i lavori di riqualificazioneA Marano sono iniziati i lavori di riqualificazione di un campetto senza canestro, che aveva attirato l’attenzione online.

Marano, i ragazzi che giocano a pallacanestro senza canestri: «Usiamo l'immaginazione»A Marano, in piazza Libera, i ragazzi giocano a pallacanestro senza canestri, utilizzando l'immaginazione come elemento centrale del gioco.

Temi più discussi: Marano, il campetto senza canestro che ha commosso il web: al via i lavori di riqualificazione; Giocano a basket senza il canestro: il video girato a Marano di Napoli che commuove e indigna; Napoli, i ragazzini giocano a basket ...ma sul tabellone manca il canestro; Marano, i ragazzi giocano a basket senza canestro (video) a piazza Libera: il commissario Cardellicchio promette il ripristino.

Marano di Napoli, il Comune dopo il video dei ragazzi che giocano a basket senza canestro: Il 10 giugno via alla riqualificaFrancesco, uno dei giovani del video: I miei amici hanno imparato a giocare senza canestro: abbiamo inventato nuove regole ... corriere.it

Marano, i ragazzi che giocano a pallacanestro senza canestri: Usiamo l'immaginazionePer giocare usiamo l'immaginazione. Benvenuti a Marano, in piazza Libera, la piazza dove si gioca a pallacanestro ... msn.com