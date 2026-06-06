Il Telegraph ha pubblicato un articolo in cui definisce il luogo del matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner come un “covo della mafia siciliana”. La cerimonia si è svolta a Bagheria, con le aree centrali delle due città interdette al traffico e presidiate dalle forze dell’ordine. La festa ha attirato numerosi ospiti e mezzi di comunicazione, con le strade che sono state chiuse per permettere l’evento.

«Il covo della mafia siciliana ospita il matrimonio dell’anno»: così il quotidiano britannico Telegraph titola sulla festa di nozze che da giorni impegna Palermo e Bagheria, città che vedono i centri storici blindati per Dua Lipa e Callum Turner. Il titolo sta suscitando una bufera di polemiche, finora limitate ai social ma molto dure nell’imputare al Telegraph di aver usato uno «stereotipo» per dipingere la Sicilia. Il testo dell’articolo del corrispondente dall’Italia Nick Squires, al contrario del titolo, è molto onesto nel descrivere, in particolare, la trasformazione di Bagheria da ex «triangolo della morte» a luogo «liberato» dal giogo mafioso e oggi location turistica di fascino e pregio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - «Il covo della mafia siciliana ospita il matrimonio dell’anno». Bufera sul titolo del Telegraph per la festa di Dua Lipa a Bagheria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dua Lipa e Callum Turner sposi, a Palermo e Bagheria i preparativi per la festa di matrimonioDua Lipa e Callum Turner si sono sposati con una cerimonia a Palermo e Bagheria, prevista per venerdì 5 e sabato 6 giugno.

Leggi anche: Il matrimonio di Dua Lipa il 5 giugno a Bagheria, ma saranno tre giorni di festa anche a Palermo

Il covo della mafia siciliana ospita il matrimonio dell’anno. Bufera sul titolo del Telegraph per la festa di Dua Lipa a BagheriaIl covo della mafia siciliana ospita il matrimonio dell’anno: così il quotidiano britannico Telegraph titola sulla festa di nozze che da giorni impegna ... gazzettadelsud.it

Palermo, blindato il centro storico e scoppia la rivolta contro il matrimonio di Dua LipaÈ polemica a Palermo per le nozze blindate di Dua Lipa e Callum Turner. Nella notte sono comparsi sui muri del capoluogo siciliano decine di volantini contro le restrizioni imposte ai residenti in o ... msn.com