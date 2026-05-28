Il matrimonio di Dua Lipa il 5 giugno a Bagheria ma saranno tre giorni di festa anche a Palermo
Il matrimonio di Dua Lipa si terrà il 5 giugno a Villa Valguarnera, a Bagheria. La cerimonia è prevista in questa data, con tre giorni di festeggiamenti anche a Palermo. La cantante britannica e l’attore-modello sono stati avvistati nelle zone vicine alla location negli ultimi giorni. La villa è stata allestita per l’evento, che coinvolge un numero limitato di invitati.
Il matrimonio sarà celebrato il 5 giugno. Location? Villa Valguarnera a Bagheria. Ormai è tutto pronto per le nozze della popstar britannica Dua Lipa con l'attore-modello Callum Turner. Dopo le voci di un evento anticipato (inizialmente era previsto a settembre), arriva la conferma che la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dua Lipa sposa a Bagheria. Prova vestito con Versace, tra gli ospiti Elton John
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Palermo si prepara ad accogliere uno degli eventi mondani più attesi dell’anno. Secondo le ultime indiscrezioni, la popstar britannica Dua Lipa sarebbe tornata in gran segreto nel capoluogo siciliano per definire gli ultimi dettagli del matrimonio con l’attore Ca facebook
è surreale il fatto che la location del matrimonio di dua lipa sia dove io vado a bere ogni sabato sera, letteralmente multiverso x.com
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