Il matrimonio di Dua Lipa il 5 giugno a Bagheria ma saranno tre giorni di festa anche a Palermo

Il matrimonio di Dua Lipa si terrà il 5 giugno a Villa Valguarnera, a Bagheria. La cerimonia è prevista in questa data, con tre giorni di festeggiamenti anche a Palermo. La cantante britannica e l’attore-modello sono stati avvistati nelle zone vicine alla location negli ultimi giorni. La villa è stata allestita per l’evento, che coinvolge un numero limitato di invitati.

Il matrimonio sarà celebrato il 5 giugno. Location? Villa Valguarnera a Bagheria. Ormai è tutto pronto per le nozze della popstar britannica Dua Lipa con l'attore-modello Callum Turner. Dopo le voci di un evento anticipato (inizialmente era previsto a settembre), arriva la conferma che la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Dua Lipa sposa a Bagheria. Prova vestito con Versace, tra gli ospiti Elton John

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