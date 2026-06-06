Il Comune investe 700mila euro per l' acquisto dei libri degli alunni delle medie

Notizia in breve

Il Comune ha stanziato 700mila euro per coprire i costi dei libri di testo degli studenti delle scuole medie per l’anno scolastico 20262027. La decisione è arrivata su proposta delle consigliere di Coalizione Civica, che hanno ottenuto il via libera dall’amministrazione per offrire un contributo destinato alle famiglie. L’obiettivo è aiutare le famiglie con i costi legati all’acquisto dei libri scolastici.