Il Comune investe 700mila euro per l' acquisto dei libri degli alunni delle medie
Il Comune ha stanziato 700mila euro per coprire i costi dei libri di testo degli studenti delle scuole medie per l’anno scolastico 20262027. La decisione è arrivata su proposta delle consigliere di Coalizione Civica, che hanno ottenuto il via libera dall’amministrazione per offrire un contributo destinato alle famiglie. L’obiettivo è aiutare le famiglie con i costi legati all’acquisto dei libri scolastici.
Su proposta delle consigliere comunali di Coalizione Civica, l’amministrazione ha stabilito di concedere un contributo per l’acquisto di libri di testo degli studenti e le studentesse che frequenteranno, per l’anno scolastico 20262027, la scuola secondaria di primo grado, le scuole medie. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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