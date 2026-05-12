Ambiente pulizia straordinaria dei parchi cittadini a cura degli alunni delle scuole elementari e medie

Da livornotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per tre giorni, centinaia di studenti delle scuole elementari e medie hanno partecipato a un'iniziativa di pulizia dei parchi cittadini, promossa da Aamps, dal Comune di Livorno e da Legambiente. L'attività ha coinvolto i giovani in operazioni di raccolta dei rifiuti per contribuire alla cura degli spazi verdi della città. L'evento si è svolto con il supporto delle tre organizzazioni, che hanno fornito strumenti e assistenza ai partecipanti.

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Aamps, Comune di Livorno e Legambiente supportano centinaia di studenti in una “tre giorni” dedicata alla cura di Livorno. Armati di pinze, sacchi e tanto amore per l’ambiente e per la propria città saranno circa 150 i giovani che nei prossimi giorni si dedicheranno alla pulizia straordinaria e.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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