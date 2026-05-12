Ambiente pulizia straordinaria dei parchi cittadini a cura degli alunni delle scuole elementari e medie
Per tre giorni, centinaia di studenti delle scuole elementari e medie hanno partecipato a un'iniziativa di pulizia dei parchi cittadini, promossa da Aamps, dal Comune di Livorno e da Legambiente. L'attività ha coinvolto i giovani in operazioni di raccolta dei rifiuti per contribuire alla cura degli spazi verdi della città. L'evento si è svolto con il supporto delle tre organizzazioni, che hanno fornito strumenti e assistenza ai partecipanti.
Aamps, Comune di Livorno e Legambiente supportano centinaia di studenti in una “tre giorni” dedicata alla cura di Livorno. Armati di pinze, sacchi e tanto amore per l’ambiente e per la propria città saranno circa 150 i giovani che nei prossimi giorni si dedicheranno alla pulizia straordinaria e.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Notizie correlate
Gli alunni delle elementari ospiti del Comando provinciale dei carabinieriLa Compagnia Carabinieri di Rimini ha accolto oltre 180 alunni delle scuole primarie “Casti”, “Gianni Rodari”, “Villaggio Primo Maggio” e “Gaiofana”,...
Scuole e ambiente, un patto di quattro anni: lezioni all'aperto e pulizia delle spiagge fino al 2028Siglato l'accordo per educare i giovani e coinvolgere i volontari nelle aree verdi di Cesenatico.
Argomenti più discussi: Pulizia straordinaria notturna conclusa, torna il servizio ordinario; Circoscrizione 5, scatta il piano di pulizie straordinarie: marciapiedi e giardini tornano a splendere; Costa Sud e Arenella tornano fruibili: partiti i lavori di pulizia straordinaria; Clean Up Games, edizione da record: 750 volontari raccolgono 8 tonnellate di rifiuti a Giorgino.
Pulizie di primavera anche in azienda. Maggio è il momento ideale per programmare interventi di pulizia straordinaria: pavimenti trattati, vetrate splendenti e ambienti sanificati fanno la differenza per dipendenti e clienti. Un ambiente pulito migliora il beness facebook
#Monzanews #igieneurbana #Dasapere Il #comunedimonza e Impresa Sangalli hanno programmato una campagna straordinaria di pulizia per migliorare l’igiene urbana, che prevede in ogni #quartiere di #Monza: -la raccolta straordinaria dei rifiuti urbani, x.com
Clean Up Games, edizione da record per l’evento di pulizia straordinaria: 750 volontari raccolgono 8 tonnellate di rifiutiClean Up Games, edizione da record per l'evento di pulizia straordinaria: 750 volontari raccolgono 8 tonnellate di rifiuti - AAAA - Primo Piano - sardiniapost ... sardiniapost.it