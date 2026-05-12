Ambiente pulizia straordinaria dei parchi cittadini a cura degli alunni delle scuole elementari e medie

Per tre giorni, centinaia di studenti delle scuole elementari e medie hanno partecipato a un'iniziativa di pulizia dei parchi cittadini, promossa da Aamps, dal Comune di Livorno e da Legambiente. L'attività ha coinvolto i giovani in operazioni di raccolta dei rifiuti per contribuire alla cura degli spazi verdi della città. L'evento si è svolto con il supporto delle tre organizzazioni, che hanno fornito strumenti e assistenza ai partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui