Il Comune ha deciso di mettere a disposizione otto borse di studio destinate agli studenti delle scuole medie, grazie al supporto di Nippon Sanso Italia. La misura mira a premiare il merito scolastico dei giovani del territorio. La consegna delle borse di studio è prevista nei prossimi mesi, con l’obiettivo di incentivare l’impegno negli studi tra i ragazzi delle scuole medie.

L’amministrazione comunale premia il merito scolastico istituendo borse di studio con il sostegno di Nippon Sanso Italia. Otto borse di studio per premiare risultati, responsabilità e partecipazione nella comunità scolastica. Il Comune rinnova il proprio impegno a favore delle giovani generazioni e del merito scolastico attraverso l’istituzione di borse di studio destinate agli studenti della scuola secondaria di primo grado di Piancastagnaio. Le borse di studio saranno assegnate a un totale di 8 studenti: 3 frequentanti le classi terze, 3 le classi seconde e 2 la classe prima della scuola secondaria di primo grado di Piancastagnaio. L’importo è di 650 euro per gli studenti delle classi terze e 610 euro per quelli delle classi prime e seconde.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comune e Nippon Sanso Italia: 8 borse di studio per alunni delle medie

Borse di studio: confermati quattro premi per gli studenti delle medie. Il resocontoLa Giunta comunale, anche per l’anno scolastico 2025-2026, ha confermato l’istituzione di quattro borse di studio per merito scolastico riservate ai...

Borse di Studio 2025/2026 a Frosinone: bando del Comune per studenti delle scuole superioriDomande entro l’8 aprile 2026 per gli studenti residenti a Frosinone con ISEE fino a 15.